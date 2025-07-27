Відомий американський спеціаліст Роберт Гарсія поділився думками про майбутнє абсолютного чемпіона у надважкій вазі українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Цитує Гарсію BoxingScene.

«Джозеф Паркер дасть Усику хороший бій, та я все одно вважаю, що Олександр візьме верх, домінуватиме, покаже черговий видовищний виступ. Але давайте також пам'ятати, що Усику вже 38 років.

Особисто я люблю Усика. Я знайомий з ним. Він тренувався в моєму спортзалі в Окснарді. Вони чудові люди – він і Клімас, ми дуже поважаємо цю команду.

Я б дуже хотів, щоб він пішов на пенсію таким, яким є зараз, на вершині світу. Я думаю, що він не матиме проблем з Паркером, але все одно буде важко. Його тіло вже дуже зношене. Йому 38 років.

Якщо він продовжить битися, ми колись побачимо, як молодий боєць повністю домінуватиме над ним. Просто через вік і стан тіла. І ми побачимо сумний кінець, який запам'ятається.

Я б хотів запам'ятати його як найкращого за всі часи, бо він доводить, що є одним з найкращих за всі часи. Я б хотів, щоб він пішов на пенсію зараз, просто завершив кар'єру і запам'ятався як один з найкращих за всі часи.

Я знаю, що навколо дуже багато грошей, так багато великих боїв, і це спокусливо для будь-кого. Тому я не можу його звинувачувати. Він все ще на вершині своєї кар’єри. Він все ще може домінувати над багатьма бійцями, але рано чи пізно його тіло не буде реагувати. Його тіло буде втомленим, і ми, можливо, побачимо сумний кінець. І я не хотів би бачити такого з Усиком».