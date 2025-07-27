У WBC відповіли, чи дадуть Усику зберегти статус абсолютного чемпіона
Президент організації чітко висловив свою позицію
7 хвилин тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Президент WBC Маурісіо Сулейман для The Ring розповів, чи призначить абсолютному чемпіону у надважкому дивізіоні Олександру Усику (24-0, 15 КО) обов’язковий захист титулу.
«WBC дотримується позиції, намагаючись, якщо це взагалі можливо, зберегти статус абсолютного чемпіона у надважкій вазі.
WBC затвердила низку боїв, і саме тому ми призначили поєдинок за тимчасовий титул (між Кабаєлом і Чжилеєм у лютому), щоб зберегти активність у дивізіоні, аби ситуація не була замороженою. Ми повернемося до цього питання на конвенції WBC, яка відбудеться в перший тиждень грудня».
Нагадаємо, WBO санкціонувала бій Усика проти тимчасового чемпіона Джозефа Паркера.
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