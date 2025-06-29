Олег Гончар

В Анахаймі (США) після яскравого вечора боксу 28 червня 2025 року чемпіон світу за версіями WBA і WBO у важкій вазі Хільберто Рамірес (48-1, 30 КО) та ютубер Джейк Пол (12-1, 7 КО) влаштували напружену битву поглядів.

Подія стала кульмінацією вечора, де обидва бійці здобули перемоги.

У головному поєдинку Джейк Пол одноголосним рішенням суддів переміг ексчемпіона світу Хуліо Сесара Чавеса-молодшого. У цей же вечір, в андеркарді, Рамірес у напруженому бою здолав кубинця Юнієра Дортікоса.

Після свого поєдинку Пол кинув виклик кільком боксерам, зокрема й мексиканському чемпіону.