Олег Гончар

Катмен чемпіона світу за версіями WBC, WBO та WBA у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) Рас Анбер прокоментував коментарі щодо віку українця напередодні реваншу з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), передає Sport.ua.

Анбер відкинув заяви команди Дюбуа про те, що 38-річний Усик старіє. Він вважає, що вік не впливає на виступи українці.

За словами Усика, деякі бійці вже у 28 років виглядають повільними, але той не демонструє жодних ознак спадання форми.

Анбер підкреслив, що у другому бою з Тайсоном Ф’юрі у 2024 році українець виглядав навіть краще, ніж у першому. Тому він наголосив, що вік — останнє, про що варто хвилюватися суперникам Олександра.

У першому поєдинку, який пройшов 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Усик нокаутував Дюбуа в дев’ятому раунді.

Нагадаємо, раніше Джеймс Алі Башир висловився про те, коли буде зрозуміло про перебіг бою Усика та Дюбуа.

Також свого фаворита в поєдинку назвав Карен Чухаджян.