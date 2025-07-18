Колишній тренер Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) Джеймс Алі Башир висловився про майбутній реванш чемпіонів. Слова американця наводить vringe.com:

Я вважаю, що буде хороший бій, тому що Даніель Дюбуа – молодий талант. У своїх останніх трьох боях він показав, на що здатний. Він мав три дострокові перемоги. Сам собою цей імпульс заніс його так далеко – до бою проти Олександра Усика. Я вважаю, що це дуже динамічний поєдинок навичок. На даний момент це бій 50 на 50. Тому що є віковий боєць Олександр Усик і молодий боєць Даніель Дюбуа. Це гарний поєдинок, як не подивися.

Я вважаю, що перебіг поєдинку буде заданий у перших трьох раундах. Перші три раунди покажуть, хто переможе у бою.

Я не даватиму прогнозу на бій, тому що я працював з обома бійцями. Я працював з Олександром Усиком і працював із Даніелєм Дюбуа. Нехай переможе найкращий. Я сподіваюся на гарний бій для фанів.