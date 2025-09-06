Рогава – про критику на Гран-прі WBC: «Музику змінив мій колишній тренер без мого відома»
Український суперважковаговик все пояснив
17 хвилин тому
Цотне Рогава / Фото - Facebook
Український боксер надважкого дивізіону Цотне Рогава (12-1, 8 КО) вперше прокоментував поразку від боснійця Ахмета Крнійіча (6-0, 4 КО) в 1/4 фіналу Гран-прі WBC.
«Ми повернемося сильнішими, я вірю, що все з Божою допомогою.
Музику в останньому бою змінив мій колишній тренер Джонатан без мого відома. Думаю, все було зрозуміло по моєму обличчю».
Поєдинок тривав усі шість раундів і завершився рішенням більшості суддів на користь суперника: 57-57, 56-58, 56-58.
Рогава також прикріпив офіційний лист від WBC, в якому вказано, яку він обрав композицію.
Нагадаємо, що Рогава в Саудівській Аравії вийшов під пісню російського виконавця Гіо ПіКа «Буйно голова».
