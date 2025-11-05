Олег Гончар

Чемпіон WBA у напівсередній вазі Роландо Ромеро (17-2, 13 КО) оголосив про перехід у важку вагу та виклик Джейку Полу (12-1, 7 КО). У Instagram-лайві він пообіцяв нокаут і ляпас влогеру.

GOAT у напівсередній вазі? Я збираюся стати GOAT у важкій вазі. Я і Джейк Пол будемо битися за два тижні. Думаю, Джейк Пол мене боїться. Я переходжу у важку вагу. Роллі зараз і так великий. Джейк Пол отримає від мене нокаут. Я хочу, щоб усі знали, що я дам Джейку Полу ляпаса. Перш за все, я втомився від цього ютуберського боксу. Я справді втомився. Я втомився від цього більше за всіх. Я дам Джейку Полу ляпаса Роландо Ромеро

Пропозиція з’явилася після скасування бою Пола з Джервонтою Девісом через арешт чемпіона. Ромеро, відомий агресивним стилем, востаннє захищав титул у березні 2025-го, нокаутувавши Ісаака Круза.

