Промоутер Девіда Бенавідеса (31-0, 25 KO) Семпсон Левковіц висловився про потенційні поєдинки підопічного з артуром бетєрбієвим (21-1, 20 KO) та дмітрієм біволом (24-1 , 12 KO). Фунціонера цитує fightnews.info:

Після того, як ми стільки часу чекали на Канело Альвареса, а він уникав нас за будь-яку ціну, Девід більше ніколи нікого не чекатиме. Ми пропонували біволові 8 мільйонів доларів за бій з Девідом минулого року, і він хотів відмовитися від титулу WBC за день до призначених торгів, аби не зустрічатися з ним. (Колишній чемпіон артур) бетєрбієв іде після поразки, і, крім грошей, він нічого не приносить на стіл. Крім того, Девід хотів переможця реваншу, а не того, що програв. Девід би зупинив бетєрбієва.

WBA гарантувала нам, що Девід є обов'язковим претендентом для переможця бою бівол – бетєрбієв. біволу доведеться поводитися як «російський Канело» і знову відмовитися від титулу, аби уникнути зустрічі з Девідом. Він не хоче цього бою, бо знає: коли вони спарингували, Девід побив його і відправив на канвас. Шансів перемогти в нього нуль, це я вам обіцяю. У нього немає удару, щоб зупинити Девіда, і він отримає найжорстокіше побиття!