Ярд оцінив удари Бенавідеса: «Жоден не завдав мені шкоди»
Після четвертої поразки в кар’єрі Ентоні відзначив, що артур бетербієв бив сильніше
близько 2 годин тому
Британський боксер Ентоні Ярд (27-4, 24 КО) у інтерв’ю Boxing King Media оцінив ударну потужність Девіда Бенавідеса (31-0, 25 КО) після того, як зазнав четвертої поразки в кар’єрі від «Мексиканського монстра».
Знаю, звучить це дивно, але у бою з Бенавідесом, за винятком ударів, коли я лежав на рингу, він жодного разу не завдав мені серйозної шкоди. А от Бетербієв мене дійсно потряс. Наприклад, у другому раунді він пробив мене лівим хуком наприкінці раунду — і це мене сильно вразило. У випадку з Бенавідесом удари були потужними, але жоден з них не завдав мені шкоди, навіть удари по корпусу.
Нагадаємо, Бенавідес виграв у Ярда технічним нокаутом у сьомому раунді.