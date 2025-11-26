«Не бігав, як Ломаченко чи Усик…» Брієдіс – про перемогу Бенавідеса над Ярдом
Майріс вважає, що Ентоні програв Девіду у витривалості
34 хвилини тому
Ексчемпіон світу Майріс Брієдіс висловився про причину перемоги Девіда Бенавідеса (30-0, 24 KO) над Ентоні Ярдом (27-4, 24 KO). Слова латиша наводить vringe.com:
Потім Бенавідес уже відчув, що Ярд закислився, бо велика м'язова маса Ярда. Як би здається – ось красень, м'язи, але це ще раз доводить, що великі м'язи, якщо ти швидко не розібрався зі своїм супротивником, нічим не допоможуть. Має бути дуже велике сильне серце. Я думаю, Ярд стільки не бігає, скільки бігав Ломаченко, скільки бігав я, скільки бігав, скажімо, Олександр Усик. Тренуй серце, щоб воно могло збагачувати киснем наш організм. Тому Ярд швидко закислюється та швидко сповільнюється. Організм уже не може працювати так швидко, вже тяжко, руки в'януть. А у Бенавідеса видно, що робочі руки, які довго можуть стукати. Раундів 20 може стукати у такому ритмі.
