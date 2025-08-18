Олег Гончар

Чемпіон WBA у другій напівлегкій вазі Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) заявив, що досяг усної домовленості про поєдинок із чемпіоном WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО). Про це боксер розповів у коментарі Boxing News 24.

Роуч вважає, що бій зі Стівенсоном, окрім можливого реваншу з Джервонтою Девісом, є найкращим варіантом для нього та дивізіону.

«Ми говорили зі Шакуром, сіли й домовилися, що зробимо це».

Раніше бій Роуча проти Девіса завершився внічию. У дев’ятому раунді Девіс опустився на коліно, але судді не зарахували це як нокдаун.

Очікується, що поєдинок Роуч – Стівенсон може відбутися у 2026 році, оскільки сторони вже ведуть переговори.

Нагадаємо, Роуч також повідомив, що Джервонта відмовився від реваншу.