Реванш Джервонта – Роуч не відбудеться? Відповів Ламонт
Реакції від Девіса ще не було
24 хвилини тому
Володар титулу WBA у суперлегкій вазі Ламонт Роуч (25-1-2, 10 KO) висловився про реванш з непереможеним Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) після їхнього нічийного результату в березні 2025 року.
Цитує Роуча Boxing Scene.
«Ну, по-перше, реванш, схоже, не відбудеться. Це просто для того, щоб усі знали і були відвертими з усіма, бо це єдине питання, яке я отримую по 10 разів на день, а може, й частіше. Ось що це таке, і ось як це виглядає, знову ж таки ми нічого не чули від команди [Девіса] конкретно про поєдинок. Щодо мого майбутнього, то воно є, ми рухаємося далі, ми не можемо дозволити собі сидіти склавши руки, але нещодавно з'явилися новини про те, що з нього зняли звинувачення у Флориді.
Це не означає, що ми збираємося чекати багато, тому що ми не дійна корова. Моє тіло чудово почувається при вазі в 135 фунтів, з додатковими п'ятьма фунтами, які мені не потрібно скидати. Чесно кажучи, я відчуваю, що краще. Мені має бути запропоновано багато грошей, щоб повернутися та захистити свій пояс у 130 фунтах, але зараз це малоймовірно. Ми збираємось провести бій до кінця року.
Ми виконуємо свою роботу з погляду бізнесу. Цього року ми боротимемося, чи то за те, щоб залишатися зайнятими, чи за те, щоб знайти великий бій. Не має значення, де він пройде».
Нагадаємо, прокуратура Маямі зняла обвинувачення з Девіса.
Раніше у команді Джервонти висловилися щодо чуток про про завершення кар'єри.