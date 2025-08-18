Володар титулу WBA у суперлегкій вазі Ламонт Роуч (25-1-2, 10 KO) висловився про реванш з непереможеним Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) після їхнього нічийного результату в березні 2025 року.

Цитує Роуча Boxing Scene.

«Ну, по-перше, реванш, схоже, не відбудеться. Це просто для того, щоб усі знали і були відвертими з усіма, бо це єдине питання, яке я отримую по 10 разів на день, а може, й частіше. Ось що це таке, і ось як це виглядає, знову ж таки ми нічого не чули від команди [Девіса] конкретно про поєдинок. Щодо мого майбутнього, то воно є, ми рухаємося далі, ми не можемо дозволити собі сидіти склавши руки, але нещодавно з'явилися новини про те, що з нього зняли звинувачення у Флориді.

Це не означає, що ми збираємося чекати багато, тому що ми не дійна корова. Моє тіло чудово почувається при вазі в 135 фунтів, з додатковими п'ятьма фунтами, які мені не потрібно скидати. Чесно кажучи, я відчуваю, що краще. Мені має бути запропоновано багато грошей, щоб повернутися та захистити свій пояс у 130 фунтах, але зараз це малоймовірно. Ми збираємось провести бій до кінця року.

Ми виконуємо свою роботу з погляду бізнесу. Цього року ми боротимемося, чи то за те, щоб залишатися зайнятими, чи за те, щоб знайти великий бій. Не має значення, де він пройде».