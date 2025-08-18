Колишній чемпіон світу Девід Хей висловився в інтерв’ю Boxing Social про найбільший виклик для Олександра Усика (24-0, 15 KO):

Єдина людина, зважаючи на останні виступи та перший поєдинок, який може створити проблеми для Усика – Дерек Чісора. Він мав найкращий шанс проти Усика. Він тиснув, виграв більше раундів, ніж будь-хто інший. І він зараз на серії з непоганих перемог.

Це був другий поєдинок Усика у хевівейті, тож, можливо, його вдалося застати зненацька. Можливо, українець акліматизовувався до надважкої ваги. А, може, у Дерека стиль, який Олександр ненавидить. У Дерека стиль, який я ненавиджу. Мені не подобається битися проти когось, схожого на Чісору. Він же змушує тебе битися кожну секунду. Це жахіття, дійсно виснажливо.

Усик не був готовим до такого, йому вдалося впоратися, скрипучи зубами. З того часу йому більш комфортно. Але ж… Всі намагаються його перебоксувати, ніхто не тисне так, як Чісора. Тож Дерек єдиний, хто наразі має шанс.