Денис Сєдашов

Колишній абсолютний чемпіон світу Рой Джонс-молодший відреагував на недавню реакцію Флойда Мейвезера-молодшого після його заяви щодо потенційного бою між Мейвезером і Шугаром Реєм Леонардом на піку кар'єри. Слова наводить FightHype.

У кожного своя думка — і це нормально. У мене також є своя, і я маю право її висловлювати. Якщо хтось спробував надіслати мені прихований сигнал — він дійшов. Якщо ти хочеш довести, що кращий за мене, я завжди відкритий. Я готовий до бою. Просто подзвони. Рой Джонс-молодший

Нагадаємо, раніше Джонс заявив, що на піку форми Шугар Рей Леонард переміг би Мейвезера. У відповідь на це Флойд Мейвезер опублікував відео, на якому дивиться записи нокаутів Роя Джонса в різні роки кар'єри.