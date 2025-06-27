Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у легкому дивізіоні Вільям Сепеда (33-0, 27 KO) звернувся до володаря повноцінного титулу чемпіона у цій вазі Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО).

«Привіт, друзі! З вами ваш друг Вільям Сепеда. Я щойно завершив пробіжку, підбиваючи підсумки тижня.

Я почув деякі коментарі від нашого суперника. Просто хочу сказати йому: починай тренуватися, не розслабляйся, постався до цього бою серйозно.

Ми маємо подарувати глядачам гарне шоу, адже вже 12 липня ви почуєте: «І новий [чемпіон Вільям Сепеда] із Сан-Матео-Атенко».