Сепеда – Стівенсону: «Починай тренуватися, постався до цього бою серйозно»
Тимчасовий чемпіон WBC прагне подарувати фанатам шоу
близько 1 години тому
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у легкому дивізіоні Вільям Сепеда (33-0, 27 KO) звернувся до володаря повноцінного титулу чемпіона у цій вазі Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО).
«Привіт, друзі! З вами ваш друг Вільям Сепеда. Я щойно завершив пробіжку, підбиваючи підсумки тижня.
Я почув деякі коментарі від нашого суперника. Просто хочу сказати йому: починай тренуватися, не розслабляйся, постався до цього бою серйозно.
Ми маємо подарувати глядачам гарне шоу, адже вже 12 липня ви почуєте: «І новий [чемпіон Вільям Сепеда] із Сан-Матео-Атенко».
Зазначимо, що Сепеда народився у мексиканському місті Сан-Матео-Атенко.
Поєдинок між боксерами відбудеться 12 липня на стадіоні Луї Армстронга у Нью-Йорку.
Нагадаємо, The Ring анонсувало грандіозний вечір боксу з боями Берланга – Шираз та Стівенсон – Сепеда.
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