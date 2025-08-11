Олег Гончар

Сергій Лапін, брат чемпіона IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніеля Лапіна (12-0, 4 КО) в інтерв’ю World Boxing News, поділився думками про поєдинок брата проти британського боксера Льюїса Едмондсона (11-1, 3 КО).

За словами Сергія, бій став для Даніеля важливим досвідом, адже він зіткнувся з жорстким стилем професійного боксу, де суперник використовував усі можливі способи для перемоги, включно з фізичним тиском і не завжди чистими прийомами.

Сергій наголосив, що команда винесе уроки з цього поєдинку, що допоможе Даніелю повернутися сильнішим.

Старший брат також висловив упевненість, що після кількох наступних боїв можливий реванш, якщо команда Едмондсона погодиться.

Сергій підтвердив, що Даніель планує продовжувати виступи у Великій Британії, де йому подобається атмосфера та підтримка фанатів, які, на його думку, є одними з найбільш відданих у світі.

Попередній бій Лапін виграв спірним рішенням більшості суддів.

Наступний поєдинок проти Троя Джонса (12-1, 6 КО) відбудеться 1 листопада в Манчестері.