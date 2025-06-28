Стівенсон: «Беріть квитки та приходьте – я надеру Сепеді дупу»
Шакур звернувся до своїх фанатів перед титульним мегафайтом
близько 2 годин тому
Шакур Стівенсон / Фото - ВВС
Чемпіон світу за версією WBC у легкому дивізіоні американець Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) знову анонсував свій поєдинок проти тимчасового чемпіона WBC свого співвітчизника Вільяма Сепеди (33-0, 27 KO).
«Привіт, це Шакур Стівенсон. Я б’юся проти Вільяма Сепеди 12 липня.
Беріть квитки – я надеру йому дупу. Приходьте».
Зазначимо, що Сепеда народився у мексиканському місті Сан-Матео-Атенко.
Поєдинок між боксерами відбудеться 12 липня на стадіоні Луї Армстронга у Нью-Йорку.
Нагадаємо, The Ring анонсувало грандіозний вечір боксу з боями Берланга – Шираз та Стівенсон – Сепеда.