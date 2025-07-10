Оскар Де Ла Хойя, промоутер тимчасового чемпіона WBC Вільяма Сепеди (33-0, 27 KO), вважає, що його клієнт переможе володаря титулу WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО).

У своєму коментарі Де Ла Хойя порівняв Стівенсона із Флойдом Мейвезером, а Сепеду – з Хосе Луїсом Кастільо. Цитує Оскара badlefthook.com.

«Ось моя експертна думка щодо бою Шакур Стівенсон – Вільям Сепеда. Яким бійцем є Шакур Стівенсон? Точно такий, як Флойд Мейвезер. Він уміє боксувати, має чудову роботу ніг, тримає корпус прямо, захищається плечем та має усі ці хороші речі. У нього прекрасний джеб, а правою рукою він завдає точкових, влучних ударів.

Але знаєте що? Флойд Мейвезер програв Хосе Луїсу Кастільо (у 2002 році Мейвезер двічі рішенням суддів переміг Кастільо – прим.), який нагадує мені Вільяма Сепеду, тільки Сепеда завдає більше ударів.

Подумайте, я вважаю, що у Флойда були крихкі руки – у Шакура Стівенсона теж.

Якщо Вільям Сепеда йтиме вперед, завдаватиме ударів, буде дуже уважним, рухаючи головою з боку в бік та викидатиме джеб – то ця захисна техніка [Шакура] просто не здатна зупинити джеб, щоб врятувати тебе. Пробивай по корпусу, бий по грудях, заганяй суперника в кут та продовжуй засипати серіями ударів.

Вільям Сепеда, мабуть, має найвищу продуктивність у всьому боксі. Тож я прогнозую перемогу Сепеди – рішенням суддів або навіть достроково.

Я обожнюю Шакура, він чудова людина, але Вільям – це моя людина».