Олег Гончар

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова в інтерв’ю Sport-express.ua поділилася думками про те, хто з молодих українських боксерів може досягти рівня Олександра Усика та Василя Ломаченка.

На запитання про перспективи Віктора Вихриста та Владислава Сіренка в надважкій вазі вона відповіла, що наразі не бачить у цій категорії спортсменів, які могли б зрівнятися з Усиком.

Шатернікова наголосила на потенціалі молодіжної олімпійської збірної України. За її словами, там є талановиті боксери, які можуть «вистрілити» в майбутньому, але конкретних імен вона не назвала, зазначивши, що час покаже їхній потенціал.

Раніше Шатернікова розповіла, чи потрібен Усику бій с Джейком Полом.

19 липня Усик проведе реванш проти Даніеля Дюбуа за титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі.

Нагадаємо, раніше Усик та Дюбуа здивували всіх під час офіційного зважування.