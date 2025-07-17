Володимир Кириченко

Віцепрезидент Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова для Sport-express.ua поділилася думками про майбутнє володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Усик заявляв, що після Дюбуа проведе ще один бій перед завершенням кар’єри. Кого б ви хотіли побачити у нього в суперниках?

«Мені б хотілося, щоб Сашко когось розгромив у США і американці побачили його в дії на своїй території».

Що скажете про можливий бій Усика із блогером Джейком Полом у США?

«Ну а чому ні? Мені було б цікаво подивитися. Тим паче, ні для кого не секрет, скільки зароблених грошей з боксу родина Усиків вкладає в розвиток України. Тому нехай Сашко заробляє і більше грошей привозить в нашу країну. Це правильно».

Чи були б у Джейка Пола хоч якісь шанси проти Усика?

«У надважкій ваговій категорії шанс може бути, але Усик – беззаперечний фаворит».

Раніше Усик поширив інформацію про ММА-бій з Полом та тегнув Джейка. Пол відреагував, запустивши опитування.