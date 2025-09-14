Штучний інтелект The Ring нарахував нічию в бою Альварес – Кроуфорд
20 хвилин тому
Канело та Кроуфорд / Фото - Yahoo
Штучний інтелект від The Ring нарахував нічию в бою абсолютного чемпіона у другій середній вазі американця Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) з колишнім королем цього дивізіону мексиканцем Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).
Рахунок у бою за версією ШІ – 114-114.
Кроуфорд переміг Канело одноголосним рішенням – 116-112, 115-112, 115-113. На кону бою стояв титул абсолютного чемпіона у другій середній вазі.
Кроуфорд став першим в історії абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів.