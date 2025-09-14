Володимир Кириченко

На Allegiant Stadium e Лас-Вегасі завершилося боксерське шоу від промоутерської компанії Zuffa Boxing, яке очолив бій абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) проти Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Претендент захопив центр рингу і почав пресингувати Канело. Утім, Альварес одразу ж показав готовність зарубитися з Кроуфордом, якщо це знадобиться. Канело набрав темп у 2-му раунді, але Кроуфорд ,був хорошим – швидкі комбінації та контратаки Теренса створювали мексиканцеві проблеми.

Канело занадто нехитро йшов вперед, нариваючись на зустрічні удари Бада. У 4-му раунді Альварес чисто влучив праворуч, але Кроуфорд без зусиль витримав цей удар.

Кроуфорд повністю перегравав Канело. Мексиканець не міг запропонувати йому нічого, що б застало його зненацька. Альварес намагався щільно влучити по корпусу, тим часом Кроуфорд раз по раз доносив удари в голову.

Канело вкладався в кожен удар, але Кроуфорд уникав небезпеки і добре зустрічав його на відходах. На старті 9-го раунду Теренс доніс удар, після чого зарубався з Канело. У цей момент Альварес боднув його головою в око, після чого рефері дав Баду час на відновлення.

Мало що виходило у Альвареса. Якби не відмінна трималка, то Кроуфорд міг би впустити його в чемпіонських раундах. Блискучий виступ Теренса, який заради цього поєдинку піднявся на дві вагові категорії.

Результат бою: Кроуфорд переміг Альвареса одноголосним рішенням суддів (116-112, 115-113, 115-113)

Нагадаємо, на цьому шоу Богачук без шансів програв Адамсу у реванші.