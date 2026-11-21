20 листопада у Львові відбувся вечір боксу «Єдині в рингу».

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В одному з поєдинків карду цього шоу українські боксери у напівсередній вазі Михайло Кремінський (10-2-2, 7 КО) та Сергій Швець (15-2, 5 КО) визначили нового володаря титулів WBC Ukraine та чемпіона України за версією Національної ліги професійного боксу України.

10-раундовий поєдинок за вакантні титули завершився перемогою Сергія Швеця одностайним рішенням суддів – 100:90, 99:91, 99:91.

Обидва боксери раніше вже намагалися завоювати національний титул, але зазнали невдачі.

У 2024 році Швець поступився Ярославу Михалушку технічним нокаутом у 6-му раунді, а у 2025-му Кремінський програв Роману Гавриляку одностайним рішенням суддів.

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