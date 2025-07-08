Колишній претендент на титул у середній вазі Хамза Шираз (21-0-1, 17 KO) вірить, що абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) достроково переможе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) в їхньому майбутньому поєдинку.

Цитує Шираза boxingnews24.com.

«Я думаю, що Канело переможе нокаутом, пізньою зупинкою. Кроуфорд – талант покоління, елітний боєць, але мені здається, що вагові категорії існують не просто так. Кроуфорд сам про це говорив в інтерв'ю кілька років тому. Безумовно, коли тобі пропонують набагато більше грошей, то думка змінюється, чи не так?

Канело мав справу з усіма стилями. Він бився проти Бівола, одного з найелітніших напівважковаговиків. Канело – природжений боєць середньої та другої середньої ваги. Тому я не думаю, що навички Кроуфорда потривожать його».