Денис Сєдашов

Українські боксери суперважкої та середньої вагової категорій Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) і Сергій Деревʼянченко (16-6, 11 KO) взяли участь в офіційній процедурі зважування напередодні турніру Zuffa Boxing 09.

Суперваговик Владислав Сіренко показав на вагах 111,49 кг, тоді як його опонент зі Швеції Отто Валлін виявився трохи важчим — 112,03 кг.

Представник середньої ваги Сергій Деревʼянченко зафіксував вагу 72,48 кг. Його суперник, американський боксер Джаліл Гекетт, показав 71,48 кг.

Вечір боксу Zuffa Boxing 09 відбудеться в ніч на 26 липня в театрі Infosys на арені «Медісон-сквер-гарден» у Нью-Йорку.

Валлін — про бій із Сіренком: «Я хочу хороших боїв, і поєдинок із Владом — чудовий варіант».