«Впевнена перемога чемпіона»: Усик відреагував на достроковий успіх Хижняка у Джидді
Українець оцінив виступ Олександра у Саудівській Аравії
близько 4 годин томуПідписатися в
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) прокоментував перемогу українського боксера напівважкої ваги Олександра Хижняка (2-0, 2 КО) над французом Ленні Патрачем (8-1-1, 5 КО).
Гарна робота. Впевнена перемога чемпіона.
Нагадаємо, бій завершився у другому раунді. Хижняк спочатку відправив Патрача в нокдаун, а за 20 секунд змусив француза знову стати на коліно, після чого рефері зупинив поєдинок.
«Розмір не має значення»: Усик пригадав розмову з Трампом в Овальному кабінеті.