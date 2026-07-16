Денис Сєдашов

Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (28-3, 16 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти українця Владислава Сіренка (22-1, 19 КО). Слова наводить YouTube-канал Two Sides.

Валлін зазначив, що задоволений вибором суперника для свого дебюту в новому промоушені Zuffa Boxing.

— План, звичайно, полягає у тому, щоб перемогти. Я зустрічався з Владом кілька разів. Він здається приємним хлопцем і хорошим бійцем, але я почуваюся впевнено. Я дуже добре тренувався, я переїхав до Х’юстона рік тому, і мені здається, що тренування йдуть дуже добре. В мене були хороші спаринги перед цим боєм. Тому я думаю, що дуже важливо вийти на 100% підготовленим.

— Ви сподівалися на іншого суперника у дебютному поєдинку в новому промоушені? Чи Влад вас влаштовує?

— Ні, все гаразд. Я думаю, що в Zuffa буде досить важко протистояти суперникам. Тож мене все влаштовує. Я відчуваю, що перебуваю на такому етапі своєї кар’єри, коли хочу хороших боїв. Тому я думаю, що бій з Владом – хороший варіант, і я думаю, що це буде хороший бій.

Бій відбудеться 26 липня.

Сіренко пояснив вибір Zuffa Boxing: «Буде як в UFC — найкращі проти найкращих».