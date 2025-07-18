Олег Гончар

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) та британець Соломон Дакрес (9-1, 3 КО) пройшли церемонію зважування перед поєдинком, який відбудеться 19 липня на стадіоні Wembley в Лондоні.

Сіренко показав вагу 116.2 кг, тоді як Дакрес — 107.0 кг, що робить українця на 9.2 кг важчим.

Зазначимо, що спочатку Сіренко мав битися з іншим українцем, Андрієм Новицьким (15-0, 11 КО), але той знявся через травму хрестоподібних зв’язок, отриману на спарингу.

Do NOT blink in this one! 😳



🇺🇦 Vladyslav Sirenko vs. Solomon Dacres 🇬🇧



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Нагадаємо, на зважуванні Олександр Усик показав найбільшу вагу в кар'єрі. Даніель Дюбуа виявився легше ніж в першому бою.

Усик перед поєдинком заявив, що його мотивує Україна та войни, які її захищають.