Сіренко виявився важчим за Дакреса перед боєм в Лондоні
Український боксер виявився на 9 кг важчим за суперника напередодні поєдинку на стадіоні Wembley
близько 18 годин тому
Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) та британець Соломон Дакрес (9-1, 3 КО) пройшли церемонію зважування перед поєдинком, який відбудеться 19 липня на стадіоні Wembley в Лондоні.
Сіренко показав вагу 116.2 кг, тоді як Дакрес — 107.0 кг, що робить українця на 9.2 кг важчим.
Зазначимо, що спочатку Сіренко мав битися з іншим українцем, Андрієм Новицьким (15-0, 11 КО), але той знявся через травму хрестоподібних зв’язок, отриману на спарингу.
Нагадаємо, на зважуванні Олександр Усик показав найбільшу вагу в кар'єрі. Даніель Дюбуа виявився легше ніж в першому бою.
Усик перед поєдинком заявив, що його мотивує Україна та войни, які її захищають.
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