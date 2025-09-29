Денис Сєдашов

Британський промоутер Едді Хірн висловив занепокоєння станом психологічного здоров’я боксерів після завершення кар’єри, коментуючи трагічну смерть Ріккі Хаттона. Слова наводить The Ring.

За словами Хірна, Хаттон навіть після завершення виступів залишався у спорті — працював менеджером, промоутером, експертом, тренером і продовжував виходити на ринг.

Ріккі був надзвичайно безкорисливим: коли йому самому була потрібна допомога, він більше думав про інших. Часто близькі навіть не помічають, що людина переживає важкі часи. Сім’я зазначала, що він виглядав цілком нормально й навіть збирався у подорож, але зрозуміти, що він відчував у глибині душі, було неможливо. Едді Хірн

Хірн підкреслив, що попри відкритість у розмовах про власні проблеми, Хаттон залишався бійцем і чоловіком, а в боксі визнати слабкість особливо важко.

Усі закликають більше говорити про це, але насправді мало хто наважується. Особливо діючі спортсмени — у цій сфері це сприймається як прояв слабкості. Едді Хірн

Промоутер закликав до системної підтримки спортсменів після завершення кар’єри, наголошуючи, що проблема стосується не лише боксерів, а й усіх атлетів, які звикли до високих вимог та уваги публіки.

Коли цей спосіб життя закінчується, утворюється порожнеча, яку часто важко чимось замінити. Едді Хірн

