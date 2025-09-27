Київ Кепіталз розгромив Енергію у Балтійській лізі
Наступний матч український клуб проведе 28 вересня
близько 11 годин тому
Український клуб Київ Кепіталз упевнено переміг Енергію Електранай у черговому матчі Балтійської ліги.
Хокеїсти суперника двічі зуміли пробити воротаря Бойка, однак атака Кепіталз діяла значно переконливіше. Столична команда сім разів розписалася у воротах суперника та оформила четверту перемогу в регулярному чемпіонаті.
Балтійська ліга. Регулярний чемпіонат
Київ Кепіталз – Енергія – 7:2 (3:1, 4:1, 0:0)
Шайби: Янсонс (11), Фурса (15), Мельников (20), Царковський (27), Карсумс (35, 40), Аугусткальнс (39) – Бінкуліс (11), Норейка (30)
У неділю, 28 вересня, Київ Кепіталз проведе черговий матч проти Енергії з Електреная.
