Spartabox Faniian Promotions подала апеляцію до Всесвітньої боксерської організації (WBO) щодо результату бою Арама Фаніяна з Ігнасіо Іррібареном.

Компанія надала необхідні медичні документи, які підтверджують, що аргентинський боксер після удару по потилиці 4 квітня у Броварах не мав об’єктивних причин припиняти поєдинок. За свідченнями лікарів, стан здоров’я Іррібарена після дев’яти раундів був навіть кращим, ніж зазвичай у боксерів, які провели повноцінний бій.

Базуючись на правилах WBO, промоутерська компанія звернулася до Комітету з розгляду скарг з проханням скасувати дискваліфікацію Арама Фаніяна та призначити негайний реванш. Альтернативно, якщо Комітет вважатиме надані докази достатніми, Spartabox Faniian Promotions готова прийняти рішення про зміну результату бою через підрахунок очок станом на 9-й раунд.

Spartabox Faniian Promotions переконана в несправедливості дискваліфікації Арама Фаніяна. Компанія вірить у можливість зміни результату і працює над цим. Організатори пообіцяли повідомити про рішення WBO після розгляду апеляції.