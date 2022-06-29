Спаринг-партнер Ф’юрі: «Я б залюбки побився з Тайсоном, а от поєдинку з Усиком уникав би»

Також Фішер хотів би стати частиною тренувального табору Джошуа

Фото: XSPORT

Перспективний британський надваговик і спаринг-партнер Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) Джонні Фішер (5-0, 4 KO) в інтерв’ю iFL TV заявив, що хотів би розділити ринг з «Циганським королем», а от на Олександра Усика (19-0, 13 KO) вийти не бажав би:



Я думаю, що було б чудово поспарингувати з Джошуа. Я тренувався з Ф’юрі, та я б хотів подивитися тренувальний табір Ентоні зсередини. Я б залюбки побився з Тайсоном Ф’юрі – №1 в хевівейті. Цей бій на стадіоні «Уемблі» на очах 90 тисяч глядачів був чимось неймовірним. І я думаю, що я б уникав поєдинку з Усиком. Я не думаю, що моїх навичок достатньо, аби нанести бодай 1 точний удар. Так що нічка була б дуже важка.

Нагадаємо, що українець розсміявся через вимоги Тайсона про гонорар у 500 мільйонів – Тайсон мене боїться.