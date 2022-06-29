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«Я теж хочу 500 мільйонів». Фінансові вимоги Ф’юрі за бій викликали в Усика лише сміх

Українець не вважає це реальним
Бокс Професійний бокс
21:24
«Я теж хочу 500 мільйонів». Фінансові вимоги Ф’юрі за бій викликали в Усика лише сміх
Фото: iFL TV

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) в інтерв’ю iFL TV відреагував на бажання Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) отримати за наступний поєдинок 500 мільйонів фунтів стерлінгів:

Він шуткує. 500 лямів?! Хто йому дасть 500 мільйонів. Я теж хочу 500 мільйонів і що?

Українець вважає, що «Циганський король» його боїться.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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