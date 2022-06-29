Це точно краще за бій з Усиком? Ф’юрі домовляється про поєдинок з екснайсильнішою людиною планети
«Я теж хочу 500 мільйонів». Фінансові вимоги Ф’юрі за бій викликали в Усика лише сміх
Українець не вважає це реальним
21:24
Фото: iFL TV
Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) в інтерв’ю iFL TV відреагував на бажання Тайсона Ф’юрі
(32-0-1, 23 KO) отримати за наступний поєдинок 500 мільйонів фунтів стерлінгів:
Він шуткує. 500 лямів?! Хто йому дасть 500 мільйонів. Я теж хочу 500 мільйонів і що?
Українець вважає, що «Циганський король» його боїться.
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