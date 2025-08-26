Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0, 24 КО) поділився очікуваннями від поєдинку проти непереможного гватемальця Лестера Мартінеса (19-0, 16 КО), який відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі в андеркарді бою Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО) — Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО), повідомляє The Ring.

«Я готовий влаштувати шоу і показати, що я наступний суперник переможця бою Канело – Кроуфорд. Мартінес — міцний, уміє боксувати і битися. Його сила вражає, але ми розробляємо стратегію, щоб перемогти. Це найважчий бій у моїй кар’єрі, але я не ставлюся до нього легковажно». Крістіан Мбіллі

Мбіллі, який займає перше місце в рейтингу WBC, має найбільші шанси здобути статус обов’язкового претендента на титул.

Нагадаємо, раніше Мбіллі знищив Сулецького у дебюті бою за титул тимчасового чемпіона WBC.