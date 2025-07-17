Олег Гончар

Колишній британський боксер Спенсер Олівер поділився прогнозом на реванш між чемпіоном WBC, WBO та WBA у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), який відбудеться 19 липня в Лондоні.

В інтерв’ю ggbet_ua, Олівер назвав Усика національним героєм України та одним із найкращих бійців в історії боксу завдяки його унікальному інтелекту та вмінню контролювати ринг.

Колишній боксер заявив, що Усик змушує суперників працювати на його умовах, виснажуючи їх, як це сталося в першому бою з Дюбуау Вроцлаві, де українець нокаутував втомленого британця в дев’ятому раунді. Проте Олівер вважає, що Дюбуа може скористатися своїм моментом, адже зараз він у хорошій формі після трьох нокаутів поспіль.

За словами Олівера, для перемоги Дюбуа потрібно завершити бій у перших шести раундах, інакше Усик здобуде перевагу.

Нагадаємо, відомий тренер вірить у перемогу Дюбуа над Усиком. Він також впевнений, що українець програв перший бій.

Раніше на пресконференцію з Дюбуа прийшов у образі гетьмана Скоропадського.