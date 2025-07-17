Олег Гончар

Американський тренер Келвін Форд висловив прогноз на реванш між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), який відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

За словами Форд, Дюбуа є андердогом, але він бачить у нього перевагу завдяки нещодавнім перемогам над Джарреллом Міллером, Філіпом Хрговичем та Ентоні Джошуа.

На думку тренера, Усик, перебуваючи на вершині, може бути вразливим через самовпевненість. Форд також стверджує, що Дюбуа мав виграти перший бій і цього разу завершить справу.

У поєдинку 26 серпня 2023 року у Вроцлаві Усик нокаутував Дюбуа в дев’ятому раунді, але результат викликав суперечки через удар нижче поясу від британця в п’ятому раунді. Даніель та його команда вважають, що був нокаут.

Усик раніше з’явився на пресконференції з Дюбуа в образі гетьмана Скоропадського.

Також Олександр розповів, що перед боєм його мотивує країна та воїни.