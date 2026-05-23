Юний боксер із Херсонщини Ростислав Грицевич ще кілька років тому разом із родиною був змушений тікати від війни. Сьогодні він член молодіжної збірної України з боксу, срібний призер чемпіонату України та майстер спорту, який уже відкрито говорить про свою головну мету — Олімпійські ігри.

Поки ім’я Ростислава мало відоме широкій аудиторії, але в боксерському середовищі його називають одним із найперспективніших молодих спортсменів країни. Після евакуації з Херсонської області родина Грицевичів оселилася у Миколаєві. Впродовж тривалого часу шестеро людей — батьки, троє дітей і бабуся — жили в невеликій однокімнатній квартирі на околиці міста. Саме там Ростислав готувався до змагань, відновлювався після виснажливих тренувань і паралельно виборював місце у молодіжній збірній України.

Бувало важко, але я розумів, заради чого працюю. Хотілося більшого і в житті, і в спорті. Ростислав Грицевич

Тренер Ростислава та віцепрезидент федерації боксу Миколаївської області Петро Місаренко каже, що побутові умови серйозно впливали на життя родини та підготовку хлопця. За його словами, у маленькій квартирі фактично не було можливості нормально відновлюватися після тренувань.

Шість людей в одній кімнаті - це дуже складно для будь-кого. А для спортсмена, який тренується двічі на день і має постійно відновлюватися, — тим більше. Петро Місаренко

Напередодні чемпіонату України Грицевичі переїхали до просторої трикімнатної квартири у центрі Миколаєва. Вирішити житлове питання допоміг народний депутат Ігор Копитін. Копитін родом із Миколаївщини та в минулому професійно займався спортом — він Чемпіон Європи з рукопашного бою 2009 року. Тому, за словами колег, продовжує уважно стежити за спортивним життям регіону й підтримувати молодих спортсменів.

Історія Ростислава Грицевича — хлопця, який не покинув тренування ні в окупації, ні в евакуації та пробився до молодіжної збірної України, зачепила політика. Після знайомства з родиною Копитін долучився до вирішення їхнього житлового питання, щоб Ростислав міг нормально тренуватися і готуватися до змагань. У новій квартирі в Ростислава вперше з’явилася власна кімната. Там він зберігає медалі, кубки та переглядає записи своїх поєдинків.

Відео: TPK MAPT

Це моя кімната. Тут мої досягнення з турнірів. Тут я можу побути сам, подумати, розібрати бої, налаштуватися. Ростислав Грицевич

Мама спортсмена Тетяна Грицевич каже, що переїзд змінив життя всієї родини:

У Ростислава тепер є свій простір, і це дуже важливо. Раніше всі були разом в одній кімнаті. Зараз стало набагато легше і йому, і нам.

Сам Ростислав зізнається, що нові умови додали йому ще більше мотивації:

Коли є нормальний побут, хочеться ще більше працювати. Хочеться довести самому собі, що все це не дарма. Ростислав Грицевич

Нещодавно Грицевич вдруге поспіль став срібним призером чемпіонату України з боксу серед молоді. Турнір у Білій Церкві зібрав близько 300 найсильніших спортсменів країни. У своїй ваговій категорії Ростислав вважався одним із претендентів на золото, однак у фіналі дався взнаки травмований бік.

Я їхав туди заряджений, їхав за своїм. Не вийшло забрати перше місце, але я обов’язково повернуся. Своє треба забирати. Ростислав Грицевич

Саме за підсумками цього чемпіонату Ростислав виконав норматив майстра спорту України. Втім, зупинятися на цьому він не планує:

Це мої найкращі досягнення за останній рік, але це тільки початок. У нас уже є майстер спорту, тепер треба йти далі — до заслуженого майстра спорту й до Олімпіади. Ростислав Грицевич

Найближчим часом він вирушить на тренувальний збір молодіжної збірної України у Чернівецькій області, після чого продовжить підготовку до нових стартів.