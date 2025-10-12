Стальченко здобув перемогу в Польщі
Поєдинок у Білостоці завершився одноголосним рішенням суддів.
близько 1 години тому
Віталій Стальченко
В Білостоці (Польща) український проспект першої важкої ваги Віталій Стальченко (12-1, 7 КО) здобув перемогу над представником Боснії та Герцеговини Джемалом Бошняком (7-11-1, 4 КО).
Українець мав перевагу над джорніменом у восьмираундовому бою, але не зміг його нокаутувати.
Стальченку віддали перемогу з рахунком 79:73, 79:73, 80:72.
Після спірної поразки від Цотне Рогави Стальченко виграв вже два поєдинки. Раніше він в Тбілісі переміг нокаутом в першому раунді Мухіддіна Раджапбаєва.
Поділитись