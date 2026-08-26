Володимир Кириченко

Поєдинок колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) з першим номером рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі філіпінцем Чарлі Суаресом (19-0, 11 КО) ще не фіналізовано. Про це повідомляє The Ring.

Зазначається, що 38-річний Ломаченко може здобути право на бій із переможцем обʼєднавчого бою Наваррете – Фостер, якщо поб'є Суареса у своєму поверненні в ринг.

Про рішення Ломаченка відновити карʼєру стало відомо у травні. Востаннє 38-річний українець виходив на ринг навесні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа.

37-річний Суарес у 2025 році претендував на титул чемпіона WBO – провів поєдинок з Емануелем Наваррете. Тоді бій зупинили через розсічення чемпіона, і Наваретте визнали переможцем за очками на момент зупинки.

Однак відеоповтор показав, що розсічення виникло після удару Суареса, а це означало, що саме він мав перемогти. В підсумку бій було визнано таким, що не відбувся.

Раніше стало відомо, коли і де відбудеться об'єднавчий бій у новому дивізіоні Ломаченка.