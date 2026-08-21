Володимир Кириченко

Поєдинок між володарем титулів IBF та WBO у другій напівлегкій вазі Емануелем Наваррете (40-2-1, 33 КО) та чемпіоном WBC О’Шакі Фостером (25-3, 12 KO) пройде 24 жовтня у Сан Антоніо. Про це повідомив журналіст та інсайдер Ден Рафаель.

За інформацією джерела, бій відбудеться на арені Frost Bank Center. Раніше повідомлялося, що боксери зустрінуться на арені Alamodome у тому ж місті.

News: Per source, the Emanuel Navarrete-O’Shaquie Foster 130 unification fight soon to be official for Oct. 24 will take place at the Frost Bank Center in San Antonio. Top Rank initially had the Alamodome on hold for the date but has made the change. #boxing — Dan Rafael (@DanRafael1) August 19, 2026

Емануель здобув титул IBF у лютому цього року, коли переміг технічним нокаутом у 10-му раунді Едуардо Нуньєса (29-2, 27 КО).

Фостер, своєю чергою, у травні здолав рішенням більшості суддів Реймонда Форда (18-2-1, 8 KO).

Раніше президент WBO Густаво Олівері повідомив, що бій між Наваррете та Фостером передано на розгляд Чемпіонського комітету організації.