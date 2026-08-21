Стало відомо, коли і де відбудеться об'єднавчий бій у новому дивізіоні Ломаченка
На кону поєдинка стоятимуть три титули
Поєдинок між володарем титулів IBF та WBO у другій напівлегкій вазі Емануелем Наваррете (40-2-1, 33 КО) та чемпіоном WBC О’Шакі Фостером (25-3, 12 KO) пройде 24 жовтня у Сан Антоніо. Про це повідомив журналіст та інсайдер Ден Рафаель.
За інформацією джерела, бій відбудеться на арені Frost Bank Center. Раніше повідомлялося, що боксери зустрінуться на арені Alamodome у тому ж місті.
Емануель здобув титул IBF у лютому цього року, коли переміг технічним нокаутом у 10-му раунді Едуардо Нуньєса (29-2, 27 КО).
Фостер, своєю чергою, у травні здолав рішенням більшості суддів Реймонда Форда (18-2-1, 8 KO).
Раніше президент WBO Густаво Олівері повідомив, що бій між Наваррете та Фостером передано на розгляд Чемпіонського комітету організації.