«Справа в майстерності». У команді Хейні згадали перемогу над Ломаченком
Батько і тренер Девіна знову взявся за старе
Ломаченко і Хейні / Фото - Yahoo
Білл Хейні, батько та тренер володаря титулу WBO у напівсередньому дивізіоні американця Девіна Хейні (33-0, 15 КО), пригадав перемогу сина над колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях українцем Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).
«Дібо проти Хай-тека.
Дехто скаже, що справа в розмірі. Я знав, що справа в майстерності».
У травні 2023 року Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, Василь прийняв рішення відновити карʼєру. Його наступним суперником стане філіппінець Чарлі Суарес.