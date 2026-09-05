«Я хотів іншого суперника»: Воррен зізнався, що був проти бою Ітауми проти Хрговича
Промоутер зробив заяву після поразки Мозеса
Промоутер Френк Воррен розповів, що спочатку мав інші плани щодо суперника для британського надважковаговика Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО), який поступився хорвату Філіпу Хрговичу (21-1, 16 КО) у поєдинку за титул чемпіона світу за версією IBF. Слова наводить Ring Magazine.
Я був розчарований, тому що спочатку хотів організувати бій з іншим суперником. Але ми обговорили це, і команда сказала, що Хргович — саме той опонент, якого вони хотіли, і він ідеально підходить за всіма параметрами.
Якби Ітаума вийшов і нокаутував його у восьмому раунді, тоді всі вважали б нас геніями. У певному сенсі я задоволений тим, що сталося в суботу. Розумію, це може звучати дивно, але якби він бився з 98 відсотками інших суперважковаговиків у світі, то зупинив би їх. Я в цьому не сумніваюся.
Нагадаємо, Філіп Хргович переміг Мозеса Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
Воррен — про поразку Ітауми: «Я навіть не уявляю, як він почувається психологічно».
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