Промоутер Френк Воррен розповів, що спочатку мав інші плани щодо суперника для британського надважковаговика Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО), який поступився хорвату Філіпу Хрговичу (21-1, 16 КО) у поєдинку за титул чемпіона світу за версією IBF. Слова наводить Ring Magazine.

Я був розчарований, тому що спочатку хотів організувати бій з іншим суперником. Але ми обговорили це, і команда сказала, що Хргович — саме той опонент, якого вони хотіли, і він ідеально підходить за всіма параметрами.

Якби Ітаума вийшов і нокаутував його у восьмому раунді, тоді всі вважали б нас геніями. У певному сенсі я задоволений тим, що сталося в суботу. Розумію, це може звучати дивно, але якби він бився з 98 відсотками інших суперважковаговиків у світі, то зупинив би їх. Я в цьому не сумніваюся.