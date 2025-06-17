Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) для Boxing King Media заявив його помилково вважають колишнім абсолютним чемпіоном у цій ваговій категорії.

Дуже радий, що до нас приєднався колишній абсолютний чемпіон світу в хевівейті. Як це звучить для тебе – «колишній», більше не абсолютний?

«Я не колишній абсолют – я реальний абсолют. Дякую Богові: два рази Він уже дав мені цей дар. Якщо дасть ще раз – стану втретє абсолютним чемпіоном».

Нагадаємо, перший поєдинок Усик – Дюбуа відбувся у серпні 2023 року, тоді Усик нокаутував британця у 9-му раунді.

Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.