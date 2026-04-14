Володимир Кириченко

Джас Матур, генеральний директор компанії Manny Pacquiao Promotions, для The Ring назвав терміни остаточного узгодження реваншу Флойда Мейвезера-молодшого (50-0, 27 KO) проти Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO).

Дозвольте запитати ось що. Який дедлайн? Очевидно, Netflix уже оголосив... Який остаточний дедлайн, щоб вирішити цю ситуацію?

«Сьогодні, 14-го. До кінця робочого дня.

Слухайте, ми рухаємося вперед. Поки навколо нього є розумні люди, здатні оцінити масштаб цієї можливості, вони зможуть заробити йому купу грошей — більше, ніж він заробив за останні 5 років».

Отже, якщо я правильно розумію: якщо до завтра ця ситуація не вирішиться на вашу користь – і на користь Netflix – тоді розпочнеться судовий процес?

«Послухайте, це не зовсім у наших руках, і не в моїй компетенції про це говорити... тут задіяно багато сторін. Але все, що я можу сказати: ми рухаємося вперед у цьому питанні. У нас є чинний контракт, і, знаєте, я вважаю, що здоровий глузд усе ж таки переможе. Ми на це сподіваємося».

Нагадаємо, стрімінгова платформа Netflix анонсувала цю зустріч як «перший професійний поєдинок у «Сфері». Пізніше Мейвезер сказав, що бій буде виставковим, згодом зʼявилась інформація про скасування бою.

Перший бій Менні та Флойда відбувся у травні 2015 року, і тоді перемогу одноголосним рішенням суддів здобув американець. Реванш має пройти 19 вересня.