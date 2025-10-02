Олег Гончар

Український блогер та волонтер Сергій Стерненко в інтерв'ю Бомбардиру розповів, як до його земляка, ексчемпіона світу Василя Ломаченка ставляться в рідному Білгород-Дністровському.

За словами Стерненка, після початку повномасштабного російського вторгнення в Білгород-Дністровському багато людей розчарувались в Ломаченку.

Дуже по-різному, але він серйозно втратив авторитет. З того, що я бачу, навіть по місцевих групах, місцевих каналах, в коментарях, – Васю вже через один проклинають. Тобто до нього ставлення змінилося. Я тобі скажу, і до мене частково ставлення змінилося, тому що побачили, хто є хто, хто чим займається. Сергій Стерненко

Нагадаємо, раніше у Стерненка та Ломаченка був конфлікт з обопільними образами.