Стерненко: «Ломаченка в Білгород-Дністровському вже через одного проклинають»
Сергій розповів, що ставлення до Василя вже змінилося
близько 2 годин тому
Український блогер та волонтер Сергій Стерненко в інтерв'ю Бомбардиру розповів, як до його земляка, ексчемпіона світу Василя Ломаченка ставляться в рідному Білгород-Дністровському.
За словами Стерненка, після початку повномасштабного російського вторгнення в Білгород-Дністровському багато людей розчарувались в Ломаченку.
Дуже по-різному, але він серйозно втратив авторитет. З того, що я бачу, навіть по місцевих групах, місцевих каналах, в коментарях, – Васю вже через один проклинають. Тобто до нього ставлення змінилося. Я тобі скажу, і до мене частково ставлення змінилося, тому що побачили, хто є хто, хто чим займається.
Нагадаємо, раніше у Стерненка та Ломаченка був конфлікт з обопільними образами.