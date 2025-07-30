Володимир Кириченко

Матчмейкер Рік Глейзер повідомив, що чемпіон WBA у легкому дивізіоні Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) заявив своїм близьким про завершення кар'єри.

«Згідно з кількома дуже надійними джерелами, найкращий боєць Балтимора Джервонта Девіс йде на пенсію і більше не буде битися, ось що він каже своїм близьким. Танку нібито набрид бокс. Джервонта буде на пенсії, поки у нього не закінчаться гроші».

From several very reliable sources, Baltimore's finest Tank Davis is retiring, won't fight again is what he's telling those close to him. Tank's supposedly fed up with Boxing. Tank's retired till his money runs low. — Rick Glaser (@RealRickGlaser1) July 29, 2025

У Девіса запланований бій з володарем титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО).

Спочатку PBC планувала провести реванш за титул WBA у легкій вазі 16 серпня, але після чергового арешту Девіса стало зрозуміло, що проведення бою цього дня малоймовірне.

Раніше The Ring повідомляв, що 30-річний Девіс припинив тренування в Маямі приблизно за три тижні до арешту.