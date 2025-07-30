Слідом за Ломаченком: Джервонта прийняв рішення завершити кар'єру
Девісу набрид бокс
близько 2 годин тому
Матчмейкер Рік Глейзер повідомив, що чемпіон WBA у легкому дивізіоні Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) заявив своїм близьким про завершення кар'єри.
«Згідно з кількома дуже надійними джерелами, найкращий боєць Балтимора Джервонта Девіс йде на пенсію і більше не буде битися, ось що він каже своїм близьким.
Танку нібито набрид бокс. Джервонта буде на пенсії, поки у нього не закінчаться гроші».
У Девіса запланований бій з володарем титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО).
Спочатку PBC планувала провести реванш за титул WBA у легкій вазі 16 серпня, але після чергового арешту Девіса стало зрозуміло, що проведення бою цього дня малоймовірне.
Раніше The Ring повідомляв, що 30-річний Девіс припинив тренування в Маямі приблизно за три тижні до арешту.
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