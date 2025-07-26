Роган: «Усик — це гігантський Ломаченко»
Коментатор зазначив, що стиль українця виснажує навіть найкращих боксерів
близько 1 години тому
Відомий американський коментатор UFC та подкастер Джо Роган у Podcast TV висловив захоплення майстерністю Олександра Усика (24-0, 15 КО), назвавши українця одним із найуміліших супертяжів в історії боксу.
Тоні Белью згадував, як важко було боксувати з Усиком. А Джошуа казав, що бій з ним — це найвиснажливіший досвід у кар’єрі. Усик постійно рухається, з ним немає моменту спокою. Жодних раундів на відпочинок, жодних негласних домовленостей між боксерами — він тисне на тебе з першої секунди й не зупиняється
Коментатор також порівняв Усика з Василем Ломаченком, зазначивши, що з українцями працював батько Ломи — Анатолій Ломаченко.
Я завжди казав, що Усик — це гігантський Ломаченко. Його стиль, його робота ніг — це щось магічне. Удар, яким він нокаутував Дюбуа — це було неймовірно. Крок у бік і скажений лівий хук. Просто ідеально. А Дюбуа на той момент вже був повністю виснаженим
Окремо Джо відзначив, що Усик і у 38 років продовжує залишатися на вершині світового боксу, і порівняв його з легендарним Кассіусом Клеєм (Мухаммедом Алі).
Йому 38, але він досі на топі. Ще й чемпіон у крузервейті в минулому. Якщо з кимось і порівнювати Усика, то хіба що з Клеєм — у ті роки, коли в нього ще не відібрали титул.
Усик — №1 у світі за версією Сауля Альвареса.