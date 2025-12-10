Стівенсон про Лопеса: «Він робить багато помилок, я кращий»
Чемпіон WBC у легкій вазі впевнений у перевазі
16 хвилин тому
Шакур Стівенсон
Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) в ефірі DAZN Boxing поділився думками про чемпіона WBO у першій напівсередній Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО).
За словами Стівенсона, Лопес робить багато помилок. При цьому, Шакур вважає Теофімо чудовим бійцем, у якого багато слабких місць у його техніці.
«Я бачу це, і я не можу сказати вам, у чому ці прогалини. Так, він чудовий боєць, але я кращий за нього».
Нагадаємо, 31 січня Лопес проведе бій проти Стівенсона.
