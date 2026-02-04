Олег Гончар

Суддя окружного суду Балтимора видала ордер на арешт чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) через порушення умов пробації.

Рішення ухвалене менш ніж за тиждень після його затримання за іншими звинуваченнями, пов’язаними з домашнім насильством, повідомляє The Baltimore Banner.

31-річний боксер перебуває на пробації у справі про наїзд і втечу з місця ДТП, що сталася у 2020 році в Балтиморі. Тоді постраждали четверо людей, зокрема вагітна жінка. Саме в межах цієї справи суд визнав, що Девіс порушив умови нагляду.

Минулого тижня Девіса затримали після двотижневих пошуків за обвинуваченнями у побитті, незаконному позбавленні волі та спробі викрадення. Після арешту боксер вніс заставу та був звільнений.

Адвокат спортсмена Прюетт у судових документах наголосив, що Девіс дотримувався всіх вимог: своєчасно з’являвся за викликами, повідомляв про арешт і залишався у Флориді. На думку захисту, утримання його в Меріленді лише ускладнить дотримання умов і завадить підготовці до судових засідань у Флориді.

Окремо зазначається, що в жовтні 2025 року проти Девіса подали цивільний позов у справі про насильство щодо жінок. У зверненні йшлося про насильницький напад і викрадення його колишньої дівчини Кортні Россел на її робочому місці, з детальним описом задушення, погроз і фізичного насильства.