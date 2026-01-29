Денис Сєдашов

Чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) був заарештований через два тижні після видачі ордеру. Боксер звинувачується у побитті, що стало вже п’ятим випадком затримання у його кар’єрі.

Перший арешт Девіса відбувся у вересні 2018 року у Вашингтоні через бійку з іншою людиною. Пізніше він неодноразово потрапляв у поліцію через звинувачення у домашньому насильстві.

Попередній випадок стався у липні минулого року, коли Девіса заарештували також за домашнє насильство.

Поліція США оголосила Джервонту у розшук.